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23:31 30.04.2019

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

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Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий на встрече во вторник отметили, что государство и церковь должны приложит максимум усилий для мира и единства в стране.

"Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Митрополит Онуфрий поздравил В.Зеленского с избранием на ответственную и почетную должность.

Как сообщалось, во вторник В.Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

Теги: #зеленский #онуфрий #донбасс
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