События

11:11 30.04.2019

На МКС возникли неполадки с электроснабжением

1 мин читать
На МКС возникли неполадки с электроснабжением

В системе электроснабжения Международной космической станции (МКС) возникли неполадки, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В настоящее время ведутся работы "по выявлению первопричины и полному восстановлению мощности системы", отмечают в NASA.

При этом американское космическое агентство указывает, что никакой непосредственной угрозы для экипажа или станции проблема не представляет.

Неполадки возникли в блоке MBSU, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Наземные службы работают над перераспределением всей электроэнергии через оставшиеся шесть силовых каналов. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Между тем, в настоящее время специалисты NASA рассматривают возможные последствия неполадок в системе электроснабжения для предстоящей в среду миссии грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Теги: #мкс #сша #nasa #космонавтика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 30.04.2019
Пентагон направит дополнительно более 300 военнослужащих на границу США и Мексики

Пентагон направит дополнительно более 300 военнослужащих на границу США и Мексики

08:30 30.04.2019
Президент Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

Президент Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

07:56 30.04.2019
Болтон обсудил с главой МИД Швеции Арктику и трансатлантическую безопасность

Болтон обсудил с главой МИД Швеции Арктику и трансатлантическую безопасность

06:16 30.04.2019
Начальника американской тюрьмы Гуантанамо уволили из-за утраты доверия

Начальника американской тюрьмы Гуантанамо уволили из-за утраты доверия

02:28 30.04.2019
Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

07:48 29.04.2019
Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

06:51 29.04.2019
Трамп выразил соболезнования в телефонном разговоре с раввином Гольдштейном, раненым во время стрельбы в синагоге

Трамп выразил соболезнования в телефонном разговоре с раввином Гольдштейном, раненым во время стрельбы в синагоге

03:28 29.04.2019
Один человек погиб, шесть ранены во время стрельбы в американском Балтиморе

Один человек погиб, шесть ранены во время стрельбы в американском Балтиморе

21:13 28.04.2019
Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

19:16 28.04.2019
Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях

Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

Украинские и чешские правоохранители договорились о совместной борьбе с преступными группировками

Порошенко и Турчинов поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником

Горсовет Днепра призвал ВР ввести штрафы за самовольное вмешательство в сети ЖКХ

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

В Украине за неделю при пожарах погибло 26 человек, в водоемах – 9 человек

Военные в Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, которую возможно тренировали для российских сил спецназначения

В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали дети

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА