На Шри-Ланке после терактов ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды

На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, сообщает агентство Associated Press.

Соответствующее распоряжение ранее сделал президент страны Майтрипала Сирисена.

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые закрывают лицо человека и "мешают его идентификации". Отмечается, что на такой шаг власти пошли из соображений безопасности.

На прошлой неделе М.Сирисена после серии терактов запретил две исламистские группировки. В частности, вне закона оказалась группировка "Таухид джамаат", боевиков которой считают основными подозреваемыми в организации серии взрывов.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами атак стали более 253 человека.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек. Накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в одном из домов произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.