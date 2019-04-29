В Хмельницкой области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

Пиротехниками Хмельницкой области были уничтожены 30 различных боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 апреля в 10:30 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: 18 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 8 артиллерийских снарядов калибра 88 мм, один 122 мм артиллерийский снаряд, один артиллерийский снаряд калибра 85 мм, один 45 мм артиллерийский снаряд и одну минометную мину калибра 82 мм." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Арсенал взрывоопасных предметов был обнаружен накануне местными жителями в лесном урочище "Черный лес", которое находится в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.