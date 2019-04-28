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15:13 28.04.2019

Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

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Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

В субботу полицейские задержали человека, заявившего по телефону о минировании Владимирского кафедрального собора в Киеве, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Неизвестный также сказал, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. "Уже через час полицейским удалось задержать лжеминера неподалеку таксофона, по которому был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные сообщения", - информирует Нацполиция.

Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в воскресенье в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что он оставил гранату в церкви когда, святил кулич. По данному факту проводится проверка.

Теги: #минирование #церковь #украина #полиция #харьковская_область
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