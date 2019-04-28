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06:34 28.04.2019

В "Киевавтодоре" сообщили об ограничении движения на майские праздники

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В Киеве со 2 по 6 мая будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р.Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении мэрии со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Кроме того, со 2 по 12 мая частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с ул.Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в связи с ремонтом деформационных швов.

Ранее сообщалось об ограничении движения транспорта с 28 апреля по 2 мая на мосту Патона.

Теги: #киев #украина #дороги
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