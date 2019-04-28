События

00:58 28.04.2019

Парубий поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

1 мин читать

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – говорится в видеопоздравлении А.Парубия в микроблоге Твиттер в ночь на воскресенье.

Как сообщалось, в Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви и всех желающих

 

Теги: #парубий #украина #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:17 28.04.2019
Митрополит Епифаний встретил благодатный огонь в Михайловском Златоверхом соборе

Митрополит Епифаний встретил благодатный огонь в Михайловском Златоверхом соборе

00:00 28.04.2019
Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями

Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями

23:32 27.04.2019
Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине - замсекретаря СНБО

Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине - замсекретаря СНБО

23:30 27.04.2019
Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

23:18 27.04.2019
Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

22:44 27.04.2019
Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

22:21 27.04.2019
Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

22:13 27.04.2019
Из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

Из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

21:55 27.04.2019
Охрану правопорядка накануне Пасхи в Украине обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

Охрану правопорядка накануне Пасхи в Украине обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

21:04 27.04.2019
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Митрополит Епифаний встретил благодатный огонь в Михайловском Златоверхом соборе

Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

ПОСЛЕДНЕЕ

Две исламистские группировки запрещены в Шри-Ланке после серии терактов

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

"Желтые жилеты" призывают СМИ к беспристрастному освещению целей движения

Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

На Харьковщине 17-летний подросток погиб от удара током, другой госпитализирован

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Причиной взрыва на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА