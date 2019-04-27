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14:43 27.04.2019

Причиной взрыва на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности

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Причиной взрыва на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности

Причиной трагедии на шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности, заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - сказал он в эфире "112 Украина".

Также Лисянский отметил, что взрыв на шахте был не один.

"Был первый мощный взрыв, потом ещё два локальных", - сообщил он.

По информации властей "ЛНР", тела всех погибших 17 горняков шахты "Схидкарбон" подняты на поверхность.

Теги: #жертвы #взрыв #украина #горняки #шахта #смерть
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