На луганской шахте погибли 13 горняков, судьба четырех остается неизвестной

Прибывшая из г. Шахты Ростовской области группа горноспасателей МЧС России отправилась в место постоянной дислокации с места аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщают власти "ЛНР".

В течение 25, 26 и 27 апреля на поверхность были подняты тела 13 погибших, судьба четырех остается неизвестной. Авария произошла на глубине около 300 метров.

Угледобывающее предприятие "Схидкарбон" находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района. С января 2018 года шахта возобновила работу, потребителями ее угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево в Донецкой области.

Как сообщалось, Украинское правительство готово оказать поддержку семьям шахтеров, погибших вследствие взрыва на шахте на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.