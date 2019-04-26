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17:55 26.04.2019

Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

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Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

 В последнее время правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами террористического характера, сообщается на странице Службы безопасности Украины в соцсети Facebook в пятницу.

"Только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения, поступившие по телефонной связи, а также были направлены через Интернет. Подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени… Более двух тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных мест. В то же время после тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что негативными последствиями таких действий является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с разворачиванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан. Многочисленные сообщения о псевдоминировании способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха", - отмечают в СБУ.

По данным спецслужбы, с начала года раскрыто 107 случаев поступления заведомо ложных сообщений террористического характера, 94 "телефонных террористов" установлено.

"Ложное сообщение о минировании карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. "Минеру" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий", - отмечается в сообщении.

Теги: #угрозы #сбу #сообщения #минирование
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