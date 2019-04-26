В Киеве заминировали Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании в столице аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабмина.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

"Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - сказали в главке.