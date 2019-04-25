События

17:14 25.04.2019

Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

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Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга в 12 тысяч гривень, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в обнародованном в четверг сообщении, инцидент произошел в райцентре Жолква еще в ночь на 13 апреля. Двое 17-летних подростков и один 15-летний в подвале жилого дома в Жолкве избили 17-летного юношу до смерти за то, что он задолжал одному из избивавших 12 тыс. грн.

Увидев, что избитый юноша не дышит, его тело вынесли за дом и закопали, а перед этим сфотографировали труп.

Через несколько дней один из участников избиения выложил фото в одной из социальных сетей.

Как подчеркивают в полиции, после появления фото в полицию поступило сообщение о возможном убийстве человека и вскоре юношей задержали.

По факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины

Теги: #полиция #подростки #украина #несовершеннолетние #убийство #смерть #львовская_область
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