В Запорожье нацгвардеец и его сообщник задержаны на вымогательстве $5тыс. США

В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии и его подельник, которые путем угроз и поджога машины местной жительницы заставили ее отдать им $5тыс. США, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, пострадавшая получила страховую выплату за смерть ее мужа - моряка. Об этом стало известно ее водителю, работающему в семье долгое время. Чтобы отобрать деньги у женщины, он привлек знакомого инструктора-разведчика одной из воинских частей Нацгвардии.

Вымогатели потребовали от женщины $5 тыс. США, при этом угрожали ей, резали колеса ее автомобиля, а когда та отказалась отдавать им деньги, злоумышленники сожгли ее машину.

По данным пресс-службы ГБР, 24 апреля нацгвардеец и его подельник были задержаны правоохранительными органами во время получения от женщины требуемой ними денежной суммы.

Вымогатели задержаны в порядке ст. 208 УК Украины. Ведется следствие.