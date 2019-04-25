События

03:43 25.04.2019

В Запорожье нацгвардеец и его сообщник задержаны на вымогательстве $5тыс. США

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В Запорожье задержан военнослужащий Нацгвардии и его подельник, которые путем угроз и поджога машины местной жительницы заставили ее отдать им $5тыс. США, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, пострадавшая получила страховую выплату за смерть ее мужа - моряка. Об этом стало известно ее водителю, работающему в семье долгое время. Чтобы отобрать деньги у женщины, он привлек знакомого инструктора-разведчика одной из воинских частей Нацгвардии.

Вымогатели потребовали от женщины $5 тыс. США, при этом угрожали ей, резали колеса ее автомобиля, а когда та отказалась отдавать им деньги, злоумышленники сожгли ее машину.

По данным пресс-службы ГБР, 24 апреля нацгвардеец и его подельник были задержаны правоохранительными органами во время получения от женщины требуемой ними денежной суммы.

Вымогатели задержаны в порядке ст. 208 УК Украины. Ведется следствие.

Теги: #нацгвардеец #украина #задержание #запорожье
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