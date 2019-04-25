События

01:57 25.04.2019

На границе с Польшей задержали четверых граждан Пакистана

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Четырех граждан Пакистана задержали сотрудники отдела погранслужбы "Шегини" Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба Мостиского погранотряда.

Минувшей ночью пограничники получили информацию о возможной переправке нелегальных мигрантов.

Около полуночи возле границы задержали трех человек без документов, а еще один сбежал, но был задержан украинскими пограничниками.

По словам задержанных, все они являются гражданами Пакистана.

Кроме того, неподалеку от границы на территории Польши местные пограничники задержали гражданина Украины, которой, как они подозревают, двигался к границе навстречу пакистанцам, чтобы провести их через госграницу.

Теги: #львов #задержание #украина #граница #иностранцы
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