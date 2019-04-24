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23:56 24.04.2019

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

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Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке начальника отдела Государственной фискальной службы (ГФС) Киевской области, сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

"Начальника отдела Ирпенского управления ГУ ГФС в Киевской области задержали при получении 15 тыс. грн от предпринимателя", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, чиновник требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что 24 апреля после получения 15 тыс. грн взятки должностное лицо задержали.

В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также следователи готовят ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Теги: #взятка #украина #киевская_область #чиновник
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