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21:16 24.04.2019

Рабочие на строительных лесах Нотр-Дама нарушали запрет на курение

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Рабочие на строительных лесах Нотр-Дама нарушали запрет на курение

Рабочие во время реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери нарушали технику безопасности, пишет в среду газета Le Parisien.

По словам представителя компании Le Bras Freres, которая занималась монтажом строительных лесов у собора Нотр-Дам, некоторые сотрудники курили на месте работы, хотя это было запрещено инструкцией.

"Естественно были те, кто время от времени не соблюдал этот запрет. Мы сожалеем в связи с этим", - сказал представитель этой компании Марк Эскенази.

Однако он исключил любую связь между этими действиями рабочих и причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери. "В любом случае такая связь исключена", - отметил Эскенази. Он пояснил, что нарушавшие правила безопасности сотрудники работали не рядом со шпилем, вблизи основания которого, как считает следствие, начался пожар.

Ранее ряд французских СМИ сообщил, что следователи обнаружили на строительных лесах окурки. Они также выяснили во время допроса, что рабочие курили во время выполнения своей работы.

Между тем, по данным телеканала "Франс-24", в настоящее время расследование сосредоточено на нескольких моментах, связанных с техникой безопасности. В частности, речь идет об обнаруженных окурках, небезопасной электрической проводке, а также на том, что пожарные приехали на место происшествия не сразу после того, как сработала сигнализация. Вопросы у следователей также вызывают строительные лифты, возведенные для рабочих, чтобы они могли подниматься и спускаться по строительным лесам.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует во многих художественных произведениях - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #нотр_дам #франция
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