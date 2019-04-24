Порошенко: незаконная выдача паспортов РФ по южноосетинскому сценарию – это попытка легитимизировать присутствие РФ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко считает решение президента РФ Владимира Путина об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - сказал П.Порошенко в своем видео обращении.

Глава государства также призвал международных партнеров Украины осудить деструктивные действия российской власти и усилить режим международных санкций.

"Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства… Вместе с Минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться и от санкций", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.