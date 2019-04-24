Евродепутат Хармс об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО: Скрытая аннексия продолжается

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс назвала продолжением скрытой аннексии решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Скрытая аннексия продолжается. Вместо того, чтобы вести дела как обычно, как "Nord Stream 2", Германия должна возглавить новую инициативу, чтобы остановить оккупацию Путина и войну в Украине", - написала она на своей странице в Твиттере в среду.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.