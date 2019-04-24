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16:40 24.04.2019

Решением о выдаче паспортов жителям Донбасса РФ подтвердила, что является стороной конфликта с Украиной - Черныш

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Решением о выдаче паспортов жителям Донбасса РФ подтвердила, что является стороной конфликта с Украиной - Черныш

Указ президента РФ об упрощении получения российского гражданства для жителей оккупированной части украинского Донбасса подтверждает, что РФ является стороной конфликта с Украиной, заявляет министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с нашим государством", - написал В.Черныш в среду в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По словам руководителя ведомства, подобные действия Российской Федерации направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины, а не на его урегулирование.

Теги: #черныш #рф #гражданство #ордло
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