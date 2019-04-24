Школу в центре Харькова "заминировали" два семиклассника – полиция

Информация о минировании школы по ул.Лермонтовская в Харькове, поступившая в полицию в среду утром, не подтвердилась.

"В ходе тщательного обследования учебного заведения и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности лжеминеров. Ими оказались два семиклассника (12 и 11 лет), ученики этой же школы. По словам подростков, они решили пошутить и позвонили в полицию, чтобы сообщить о "минировании".

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Также решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.