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15:58 23.04.2019

В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО-2019

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В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО-2019

Более 354 тыс. выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году.

"Для участия во внешнем независимом оценивании этого года зарегистрирован 354051 человек", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (320 736 зарегистрированных), история Украины (232 084 зарегистрированных), математика (146 435 зарегистрированных), биология (81 342 зарегистрированных) и география (80 351 зарегистрированных).

"Второй год подряд наблюдаем тенденцию к уменьшению количества зарегистрированных на внешнее независимое оценивание по химии. В 2019 году на этот предмет зарегистрировались на 6 490 человек меньше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Среди участников ВНО большинство являются выпускниками учреждений общего среднего образования текущего года. Так, по украинскому языку и литературе выпускников учреждений общего среднего образования текущего года - 53,73%, по истории Украины - 56,67%, математике - 61,14%, физики - 74,75%, химии - 72,43%, биологии - 78,04%, географии - 85,44%, английскому языку - 80,99%, французскому - 80,91%; немецкому - 77,71%; испанскому языку - 57,89%.

Лица, которые зарегистрировались на ВНО, чаще всего выбирали, кроме украинского языка и литературы, истории Украины и географии - 62 486 человек. Вторая по популярности комбинация предметов является история Украины и английский язык - 58 752 человека, а историю Украины и математику выбрали 57 138 человек.

Подавляющее большинство тестов будут сдавать на украинском языке. Так только 3,62% тестирований по истории Украины будут сдавать на одном из языков национальных меньшинств; 8,82% - математику; 11,06% - физику; 8,35% - химию; 7,22% - биологию; 6,25% - географию.

До 30 апреля на информационных страницах всех участников ВНО будут размещены приглашения-пропуски с указанием адреса пунктов проведения внешнего независимого оценивания для прохождения тестирования из выбранных участниками учебных предметов. Участникам внешнего независимого оценивания необходимо самостоятельно распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте УЦОКО. Доступ к странице осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-кодом, указанным в нем.

В течение 3-20 мая будет дополнительный период регистрации. Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые: по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; принимали участие в антитеррористической операции или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период; проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.

Теги: #вно #украина #уцоко
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