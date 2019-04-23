НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершило расследование фактов вероятно неправомерных действий сотрудников Бюро, о которых сообщается в переписке, обнародованной в сюжете программы bihus.info, сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Выводы расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка… Решение о применении дисциплинарного взыскания на основании вывода Дисциплинарной комиссии принимает директор Национального бюро. Отмеченное решение может быть обжаловано в суде", - говорится в сообщении.