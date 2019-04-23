Полиция проверяет сообщения о минировании аэропортов в Одессе и Жулянах

Правоохранители проверяют поступившие во вторник сообщения о минировании аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

В пресс-службе аэропорта "Киев" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что людей эвакуировали, сейчас на месте работают взрывотехники.

На сайте полиции Одесской области указано, что в 12.10 в полицию на электронный адрес поступило сообщение о минировании Международного аэропорта "Одесса". На место направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и сотрудники территориального подразделения ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала и пассажиров.