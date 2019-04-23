В Киеве температура воздуха днем повысится до 22°

В ближайшие сутки, 24 апреля, в Украине ожидается сухая погода, прохладная ночью и теплая днем, сообщает Укргидрометцентр.

В среду - без осадков, лишь на Закарпатье ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный (в восточных областях северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, в западной части и на побережье морей 14-19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в день 24 апреля в Киеве самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 27,0 градусов тепла в 1950 году, самая низкая ночью на отметке 2,2 градуса мороза в 1893 году.

В четверг, 25 апреля, в Украине без осадков. Ветер южный, в восточных областях северный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°, на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла 6-8°, днем 21-23°.