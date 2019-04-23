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10:41 23.04.2019

Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

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Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает принятия Верховной Радой законопроекта "О концессиях" до конца апреля.

"Сейчас нам нужно завершить начатый процесс концессии. Я вижу, что вопрос законопроекта опять стоит на повестке дня в Верховной Раде. Нам очень важно, чтобы голосование состоялось, поскольку этот закон - один из лучших во всем мире в плане концессионных проектов", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что его беспокоит сокращение доли государственных стивидоров в общем грузопотоке портов.

"Если раньше она составляла порядка 30%, то сейчас - всего лишь 20%", - сказал В.Омелян, подчеркнув, что на данном этапе такое сокращение объемов переработки грузов обусловлено открытой конкуренцией и тем, что бизнесу всегда проще договориться между собой, чем с госпредприятием, ограниченным рядом директив.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #омелян #законопроект #концессия #украина
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