События

07:52 23.04.2019

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

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Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек, сообщает News 1st.

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 310 человек.

В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек. Они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека.

Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Теги: #жертвы #шри_ланка #взрывы
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