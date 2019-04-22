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12:31 22.04.2019

Харьковская полиция ищет взрывчатку еще на двух заводах и в ресторане

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Полиция Харькова в понедельник около 11:40 получила информацию о минировании в Харькове еще трех объектов: завода "Укрэлектромаш", завода им.Малышева и ресторана "Дубровский".

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан... Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее в понедельник в полицию поступила информация о минировании Южного железнодорожного вокзала, ТЦ "Украина" и трех заводов (Харьковского тракторного, Трубоатома и Электротяжмаша).

В воскресенье полиция получила 14 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатра) в Харькове.

Полицейские обследовали около 127 тыс. 352 кв.м. помещений, 44 тыс.кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. По всем сообщениям возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #лжеминирование #харьков
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