События

03:26 20.04.2019

В Харьковской области с начала года зафиксировано 67 вспышки кори

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В Харьковской области с начала года зафиксировано 67 вспышки кори

 В Харьковской области продолжает расти количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"За 16-ю неделю по сравнению с 15-й неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 21,3%.  Зарегистрировано 290 больных, из них детей -  74 (25,5%)",  говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения.

Как отмечается, большинство заболевших ( 223 человека) - жители Харькова.

По данным областного лабораторного центра МОЗ с начала года по состоянию на 17 апреля в области зарегистрировано 2153 случая заболевания корью.  Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1454 человека), удельный вес детей - 33,5% (699 человек).

Более двух третей заболевших (1452 человека) не были привиты от кори. Из 701 привитого заболевшего у 255 человека была только одна прививка от кори.

С начала года в области зарегистрировано 67 вспышки с количеством пораженных - 389 человек, из них 31 вспышка в быту, 17 - в учебных заведениях, 13 - в учреждениях здравоохранения, 4 - по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода было локализовано 43 вспышек, в 21-й - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Теги: #хаьков #корь #украина #вспышка
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