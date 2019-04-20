В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день выборов президента Украины

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда в день выборов президента Украины установлен особый режим работы с 00:00 до 09:00.

"В связи с проведением 21 апреля 2019 повторного голосования по очередным выборам президента Украины в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день голосования, 21 апреля 2019 - с 00:00 до 09:00" – говорится в сообщении, на официальной странице верховного суда в соцсети Фейсбук в пятницу.

Установленный график роботы предусмотрен для принятия апелляционных жалоб на судебные решения по результатам рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом.

"Апелляционные жалобы на судебные решения по результатам рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом, принятые до дня голосования, могут быть поданы не позднее чем за 4:00 до начала голосования. Апелляционная жалоба на судебное решение, принятое до дня голосования, рассматривается не позднее, чем за 2:00 до начала голосования" – отмечается в сообщении.