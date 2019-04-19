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16:10 19.04.2019

РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

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РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

ДТЭК ожидает решения постоянно действующего арбитражного суда в Гааге по иску к Российской Федерации об утраченных в аннексированном Крыму активах в первом квартале 2020 года, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе общения с журналистами в Никополе в пятницу.

При этом он подчеркнул, что Россия признала юрисдикцию суда в данном вопросе.

"У нас активная стадия рассмотрения нашего иска по "Крымэнерго". РФ приняла решение войти в этот процесс. Ее позиция изменилась: если до этого она заключалась в непризнании юрисдикции судов, которые рассматривают подобные иски, то сейчас мы готовимся к тому, что РФ будет представлена. Активное рассмотрение этого иска назначено на август 2019 года. Решение ожидаем получить в первом квартале 2020 года", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Комментируя суммы ущерба, понесенного в результате потери активов в Крыму, он отметил, что речь идет о "сотнях миллионов долларов".

Как сообщалось, в сентябре 2018 года стало известно, что ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды. В ноябре 2018 года гендиректор компании в интервью изданию "Экономическая правда" сообщил, что ДТЭК подал иск в постоянно действующий арбитражный суд в Гааге.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #активы #россия #украина #дтэк #крым #тимченко
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