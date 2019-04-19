Пожар в Бордо уничтожил 2 млн бутылок вина на $13 млн

Пожар на складе вина в пригороде Бордо, принадлежащем компании Sovex Grands Chateaux, уничтожил как минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн, сообщает The New York Post.

На устранение пожара, начавшегося в четверг по невыясненной причине, ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных.

Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире.

Как сообщалось ранее, производство вина во Франции в 2018 году подскочило почти на 35%, причем качество прошлогоднего вина оценивается как очень высокое.

Страна является мировым лидером по экспорту вин в денежном выражении (9,3 млрд евро в год).