События

12:12 19.04.2019

Пожар в Бордо уничтожил 2 млн бутылок вина на $13 млн

1 мин читать
Пожар в Бордо уничтожил 2 млн бутылок вина на $13 млн

Пожар на складе вина в пригороде Бордо, принадлежащем компании Sovex Grands Chateaux, уничтожил как минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн, сообщает The New York Post.

На устранение пожара, начавшегося в четверг по невыясненной причине, ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных.

Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире.

Как сообщалось ранее, производство вина во Франции в 2018 году подскочило почти на 35%, причем качество прошлогоднего вина оценивается как очень высокое.

Страна является мировым лидером по экспорту вин в денежном выражении (9,3 млрд евро в год).

Теги: #бордо #вино #франция #убытки #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 19.04.2019
Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

09:23 18.04.2019
Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама

Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама

10:56 17.04.2019
Следователи считают короткое замыкание возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Следователи считают короткое замыкание возможной причиной пожара в Нотр-Даме

19:30 16.04.2019
Возгорание в Нотр-Даме было непредумышленным, следует воздерживаться от иных версий - МВД Франции

Возгорание в Нотр-Даме было непредумышленным, следует воздерживаться от иных версий - МВД Франции

14:41 16.04.2019
На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

12:35 16.04.2019
Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

12:02 16.04.2019
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

11:42 16.04.2019
Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам

11:32 16.04.2019
Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Последовали извинения

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Последовали извинения

10:53 16.04.2019
Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

ПОСЛЕДНЕЕ

На выходных в Украине сохранится прохладная погода, в воскресенье местами возможны дожди и ночные заморозки

Суд продлил арест Замане до 17 июня

Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"

Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май 2019 года

США и ЕС продолжат работу с Украиной вне зависимости от результата выборов

Сотрудничество с компанией "Boeing" значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил Украины

В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА