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11:47 19.04.2019

Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

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Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

Сумма пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, которые обещали сделать крупные компании, фонды и частные лица, пока не превысила 1 млрд евро, свидетельствуют подсчёты французских СМИ.

По их информации, на данный момент пожертвования составляют около 850 млн евро.

Между тем, еще в среду тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия, сообщал о примерно 900 млн евро. Он прогнозировал, что в тот же день удастся преодолеть планку в 1 млрд евро. Однако, по данным СМИ, этого не произошло.

Пожертвования пообещали сделать как бизнесмены, компании, так и государственные и международные организации.

Накануне о своем желании выделить средства на реставрацию объявил, например, Международный олимпийский комитет. Сумма его пожертвований составит 500 тыс. евро. Известная во всем мире студия The Walt Disney также сообщила в среду о своем участии в кампании по сбору средств. Она намерена выделить $5 млн.

Самую крупную сумму на восстановление собора на данный момент готова выделить группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, и семья ее президента Бернара Арно. Речь идет о 200 млн евро. Такое же пожертвование сделает компания L'Oreal и лично ее владельцы - семья Беттанкур-Мейерс.

По 100 млн евро выделит семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, возглавляющего группу компаний Kering, в которую входят такие бренды как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga, а также французская нефтегазовая компания Total.

Французские власти намерены принять активное участие в кампании по сбору средств. Речь идет о мэрии Парижа с пожертвованием в 50 млн евро. Со своей стороны департаменты Парижского региона пообещали 20 млн евро, регион Иль-де-Франс - 10 млн евро, а еще несколько французских регионов готовы сделать более скромные пожертвования - на общую сумму в примерно 5 млн евро.

Среди тех, кто пожертвует на восстановление Нотр-Дама, - семья Деко, которой принадлежит корпорация JCDecaux, Мартен и Оливье Буиг из группы компаний Bouygues, а также миллиардер Марк Ладре де Лашарьер, который является гендиректором FIMALAC.

Средства будут выделены и из-за рубежа. Речь идет, в частности, о бразильском предпринимателе и благотворителе Эдмонде Сафре и его фонде, американском бизнесмене Генри Крависе.

Сайт, запущенный специально государственном фондом сохранения культурного наследия Франции для сбора средств на восстановление собора, получил уже около 32 млн евро.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, и полагают, что работы займут куда больше времени.

Теги: #нотр_дам #париж #франция #нотр_дам_де_пари
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