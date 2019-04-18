Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Верховная Рада в четверг, 25 апреля, проголосует во втором чтении и в целом за законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного, сообщает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"На следующей пленарной неделе первое решение, которое мы примем – это закон об украинском языке как государственном… Я ожидаю полной мобилизации в Чистый четверг в 11:00. В Чистый четверг мы принимали декоммунизацию – в Чистый четверг мы примем закон об украинском языке", - сказал А.Парубий в интервью телеканалу "Прямой", которое транслировали в четверг.

Вместе с тем спикер сообщил, что после рассмотрения языкового законопроекта предложит народным депутатам блок вопросов по реформе парламента. Он напомнил, что анонсировал рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях Верховной Рады.

По словам А.Парубия, 25 апреля в Киев приедет глава миссии Европарламента по реформе украинского парламента Пэт Кокс.

"И после закона о языке, который – я не имею сомнений – будет поддержан украинским парламентом, да, мы перейдем к вопросу реформы парламента", - подчеркнул спикер.

А.Парубий рассказал, что пакет соответствующих инициатив будет включать также порядок структуризации Рады, распределения комитетов.

Как сообщалось, в украинском парламенте 28 февраля начали рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Всего нардепы подали более 2 тыс. правок.

Согласно календарному плану, 23-26 апреля Верховная Рада работает в пленарном режиме.