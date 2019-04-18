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18:19 18.04.2019

Нацбанк вне политики и члены его правления планируют отработать весь определенный законом срок

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Нацбанк вне политики и члены его правления планируют отработать весь определенный законом срок

Национальный банк Украины находится вне политики, срок полномочий его главы и членов правления установлен законом, поэтому НБУ не ожидает кадровых изменений по завершению выборов президента, заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Нацбанк выполняет свои функции согласно мандату, который предусмотрен Конституцией и законом Украины, и поэтому мы все планируем проработать необходимые сроки, которые предусмотрены законодательством", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Е.Рожкова напомнила, что на сегодняшний день срок полномочий главы Нацбанка – 7 лет, а членов правления – от 7 и немного менее: в зависимости от момента их назначения.

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского, который, по данным опросов, со значительным отрывом лидирует накануне назначенного на 21 апреля второго тура выборов президента, на днях заявил возможных кадровых изменениях в руководстве Нацбанка в случае смены президента.

Он напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент. "Поэтому я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения", - сказал Д.Разумков.

Теги: #рожкова #нбу #украина
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