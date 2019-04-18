События

17:35 18.04.2019

"Укрзализныця" запустила беспересадочные вагоны Днепр - Перемышль

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"Укрзализныця" запустила беспересадочные вагоны Днепр - Перемышль

АО "Укрзализныця" запустила прямое железнодорожное сообщение между Днепром и Перемышлем, введя курсирование безпересадочних вагонов на указанном направлении с 19 апреля 2019 года.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов, с переприцепкой на станции Львов к поезду № 90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с переприцепкой во Львове к поезду № 70/69 Львов - Мариуполь.

Стоимость билета зависит от курса валюты в день его покупки.

По состоянию на четверг полная стоимость проездного документа 1814,32 грн, детский билет в сочетании Днепр - Перемышль стоит 1161,76 грн.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году перевезла в направлении Европейского Союза 676 тыс. пассажиров, что почти 1,83 раза превышает соответствующий показатель 2017 года (369 тыс.). С

Теги: #днепр #вагоны #укрзализныця #украина #перемышль
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