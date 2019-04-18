На Донбассе в четверг боевики трижды обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

На Донбассе с начала четверга по состоянию на 12:00 боевики трижды обстреляли подразделения объединенных сил, один украинский военнослужащий получили ранения.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 противник обстреливал подразделения объединенных сил трижды", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в Киеве в четверг днем.

По его словам, на луганском направлении незаконные вооруженные формирования около полуночи из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям украинских военных вблизи г.Светлодарск.

Утром в четверг боевики применили ручной противотанковый гранатомет неподалеку Крымского.

На донецком направлении после 9:00 утра в районе населенного пункта Пески НВФ использовали во время обстрела станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Сейчас наш воин находится в одном из медицинских учреждений. Потери оккупантов в результате ответного огня со стороны объединенных сил уточняются", - сообщил М.Праута.