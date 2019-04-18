Глава "Укртрансбезопасности" хочет уволить не менее 10 сотрудников одного из управлений, намерен усилить контроль на проблемных участках

Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк не доверяет, как минимум, 10 сотрудникам и намерен добиваться их увольнения.

Об этом он заявил по факту выезда на место вооруженного нападения неизвестными лицами на пункт габаритно-весового контроля на автодороге М-05 Киев - Одесса в районе с.Дачное (Беляевский р-н Одесской обл.).

По информации начальника управления "Укртрансбезопасности" в Одесской области Сергея Талалы, вечером 16 апреля примерно 25 нападавших в камуфляжной форме со светоотражающими повязками на руках и прикрытыми масками лицами после выключения света начали стрелять и крушить автомобили, располагающихся на пункте контроля. В результате пять общественных активистов, находившихся там, получили травмы, двоих госпитализировано. Присутствующие на месте конфликта сотрудники "Укртрансбезопасности" не пострадали.

По словам М.Ноняка, четыре инспектора были откомандированы в Одесскую область из других областей.

Глава "Укртрансбезопасности" выразил недоверие не менее чем 10 сотрудникам управления "Укртрансбезопасности" и заявил, что сделает все возможное для их законного увольнения. По его словам, именно фактом такого недоверия продиктована необходимость создания девяти мобильных групп, которые разъехались в проблемные территориальные органы "Укртрансбезопасности" по всей стране.

М.Ноняк еще раз отметил, в день конфликта на пункте ГВК вблизи Дачного работали инспекторы из других областей.

"Мы не отступим! Сегодня по дороге в Одессу я заехал на круглосуточный пункт осуществления габаритно-весового контроля близ Умани. Я уже писал, какое сопротивление перевозчиков фиксируют инспекторы, работая там. Меня проинформировали, что буквально перед моим приездом туда заехал человек, заявивший: если инспекторы не уйдут с этого пункта, с ними сделают то же, что и на Дачном. Отвечаю: не уйдут! Более того: мы сделаем все возможное для того, чтобы так же организовать работу на всех других проблемных участках. Это касается, в том числе, и Одессы", - заявил глава "Укртрансбезопасности".

По его словам, вопрос налаживания эффективной системы контроля за соблюдением перевозчиками требований законодательства, в том числе, по габаритно-весовым параметрам, - на личном контроле премьер-министра и министра инфраструктуры Украины.

М.Ноняк сообщил, что по факту конфликту открыто уголовное производство.

По словам главы "Укртрансбезопасности", несмотря на то, что отныне на пункте ГВК вблизи Дачного будут патрулировать спецназовцы, там будут находиться только сотрудники "Укртрансбезопасности" и представители патрульной полиции.

"Общественность не будет допускаться непосредственно к пунктам осуществления мероприятий государственного контроля, ведь это - зона повышенной опасности. Но от себя я скажу: территория осуществления мероприятий государственного контроля не может быть и не будет местом выяснения отношений. Я приглашаю к сотрудничеству общественность, но это должны быть люди с государственной позицией, нацеленные на достижение общественно-полезных интересов, а не частных", - заявил он.

Как сообщалось, 16 апреля группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на пункт ГВК в районе с. Дачное (Одесская обл.).