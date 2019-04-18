В Португалии произошла автокатастрофа с участием туристического автобуса, погибли почти 30 человек

По меньшей мере, 28 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра, сообщает в среду издание "Обсервадор".

По его данным, все погибшие были иностранцами из разных стран. Среди них 11 мужчин и 17 женщин.

Водителю и экскурсоводу, являющимися гражданами Португалии, удалось выжить: они госпитализированы. Всего в автобусе находился 51 человек из разных стран, но в основном - туристы из Германии.

Согласно имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением. Автобус на крутом повороте на холме выехал за пределы дороги и рухнул на крышу дома.

Пострадавших пассажиров отвозят в больницу столицы острова Фуншал.

Президент Португалии Марселу Рибелу ди Соуза выразил соболезнования в связи с гибелью туристов.

"Я разделяю боль, которую испытывают жители Мадейры и семьи погибших", - сказал он.

На Мадейру направят несколько самолетов для транспортировки пострадавших в больницы Лиссабона.

На месте работают экстренные службы и медики.