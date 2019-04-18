События

01:25 18.04.2019

Суд отменил арест счетов банка ВБР - Сарган

1 мин читать
Суд отменил арест счетов банка ВБР - Сарган

Судья Шевченковского районного суда г.Киева Оксана Голуб своим постановлением отменила арест счетов в "Всеукраинский банк развития", сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"17 апреля 2019 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов в "Всеукраинский банк развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства", – написала она в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.

Л.Сарган выразила неуверенность в повторе судьей Е.Мартыновым отмены ареста счетов в четверг в 9.30.

"Напомню, на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн", – добавила пресс-секретарь генерального прокурора.

Теги: #банк #снятие #украина #арест #счет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:57 18.04.2019
Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

00:31 18.04.2019
Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

23:41 17.04.2019
Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

23:11 17.04.2019
Жвания опроверг информацию о подаче иска о Порошенко и остальных чиновниках

Жвания опроверг информацию о подаче иска о Порошенко и остальных чиновниках

21:35 17.04.2019
Международный трибунал по морскому праву подтверждает получение запроса от Киева о применении временных мер для России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву подтверждает получение запроса от Киева о применении временных мер для России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков

19:35 17.04.2019
Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование

Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование

18:22 17.04.2019
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

17:57 17.04.2019
Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

17:33 17.04.2019
Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

17:16 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

ПОСЛЕДНЕЕ

США ограничивают денежные переводы и поездки на Кубу, вводят санкции против ЦБ Венесуэлы

В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

Нацсовет телерадио обратится в ЦИК из-за нарушения закона о выборах телеканалом "1+1"

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА