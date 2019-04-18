Суд отменил арест счетов банка ВБР - Сарган

Судья Шевченковского районного суда г.Киева Оксана Голуб своим постановлением отменила арест счетов в "Всеукраинский банк развития", сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"17 апреля 2019 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов в "Всеукраинский банк развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства", – написала она в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.

Л.Сарган выразила неуверенность в повторе судьей Е.Мартыновым отмены ареста счетов в четверг в 9.30.

"Напомню, на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн", – добавила пресс-секретарь генерального прокурора.