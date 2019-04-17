Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская уверена, что он сможет достойно дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко, хотя тот и является опытным оратором.

"Однозначно, может. Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас", - сказала она в интервью изданию "Апостроф".

Е.Зеленская отметила, что всю свою предвыборную программу В.Зеленский не пытался "играть в политика", а был таким, какой он есть.

"И все его публичные высказывания, все интервью, все видео – это всё было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты – это публичное выступление, а он в этом хорош", - убеждена она.

Супруга В.Зеленского считает, что целесообразность участия в дебатах является дискуссионным вопросом, но поскольку какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании, то что-то, очевидно, следует рассказать дополнительно.

"Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить, и мне кажется, такой шанс есть", - отметила она.

Е.Зеленская также указала, что В.Зеленский последние месяцы активно накапливает необходимые знания и опыт. "У него целыми днями идут консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - считает она.