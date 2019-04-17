События

19:51 17.04.2019

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

2 мин читать
Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская уверена, что он сможет достойно дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко, хотя тот и является опытным оратором.

"Однозначно, может. Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас", - сказала она в интервью изданию "Апостроф".

Е.Зеленская отметила, что всю свою предвыборную программу В.Зеленский не пытался "играть в политика", а был таким, какой он есть.

"И все его публичные высказывания, все интервью, все видео – это всё было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты – это публичное выступление, а он в этом хорош", - убеждена она.

Супруга В.Зеленского считает, что целесообразность участия в дебатах является дискуссионным вопросом, но поскольку какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании, то что-то, очевидно, следует рассказать дополнительно.

"Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить, и мне кажется, такой шанс есть", - отметила она.

Е.Зеленская также указала, что В.Зеленский последние месяцы активно накапливает необходимые знания и опыт. "У него целыми днями идут консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - считает она.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #супруга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 17.04.2019
В ЦИК попросили представителя Зеленского письменно предоставить позицию по переносу времени дебатов на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

В ЦИК попросили представителя Зеленского письменно предоставить позицию по переносу времени дебатов на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

20:03 17.04.2019
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

20:00 17.04.2019
Супруга: Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика"

Супруга: Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика"

19:31 17.04.2019
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

19:21 17.04.2019
Нацсовет телерадио обратится в ЦИК из-за нарушения закона о выборах телеканалом "1+1"

Нацсовет телерадио обратится в ЦИК из-за нарушения закона о выборах телеканалом "1+1"

17:33 17.04.2019
Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

17:16 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

17:05 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются – замгендиректора "Олимпийского"

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются – замгендиректора "Олимпийского"

16:47 17.04.2019
Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

16:22 17.04.2019
МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА