Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по определению даты ее встречи с Москальковой

Посольство Украины в России направило ноту в Министерство иностранных дел РФ относительно содействия в проведении встречи уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"В очередной раз находясь в Российской Федерации я не смогла встретиться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая сейчас находится в Нью-Йорке с официальным визитом. Поэтому сегодня посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по содействию в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определения сроков такого визита", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она подчеркнула, что готова еще раз приехать в Москву, чтобы встретиться с российским омбудсменом и обсудить, в том числе, соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена граждан Украины.

"Надеюсь, что такая дата будет официально определена и мы все же встретимся", - написала украинский омбудсмен.