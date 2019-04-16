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09:22 16.04.2019

Украина находится на передовой борьбы за демократию

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Украина находится на передовой борьбы за демократию

Украина определила, что ее будущее находится в семье европейских стран и в течение последних лет она находится на передовой борьбы за демократию и защиту признанных миром ценностей, сказал в интервью словацким СМИ премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, беседа со словацкими журналистами состоялась накануне рабочего визита главы украинского Правительства в Словакию. В.Гройсман посетит Братиславу во вторник, 16 апреля.

"Мы благодарны за сотрудничество, которое уже происходит, и за поддержку. Сегодня мы находимся на передовой борьбы за демократию. Нам важно восстановить контроль над своими границами. И наше задание сделать все, если бы ключ к миру в Украине был использован", - сказал премьер.

Он рассказал, что темой его переговоров с властью Словакии станет политический диалог, углубление экономического и пограничного сотрудничества.

По словам В.Гройсмана, за 10 месяцев минувшего года объем двусторонней торговли между Украиной и Словакией превысил $1 млрд с позитивным для Украины сальдо. Большой интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, так же актуальным является взаимодействие в логистике и транзите товаров, в развитии добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержке малого и среднего бизнеса, в развитии регионального сотрудничества.

Теги: #гройсман #демократия #украина
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