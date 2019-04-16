За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики совершили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки, из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи Опытно, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 15 апреля шесть боевиков уничтожены, еще три ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.