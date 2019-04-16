События

07:17 16.04.2019

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

2 мин читать

За минувшие сутки боевики совершили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки, из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи Опытно, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 15 апреля шесть боевиков уничтожены, еще три ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 16.04.2019
В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

07:48 16.04.2019
Впервые в Таджикистане пройдут дни украинского кино

Впервые в Таджикистане пройдут дни украинского кино

06:41 16.04.2019
Новый арендатор кинотеатра "Киев" увеличит поступления от аренды в бюджет города в 45 раз

Новый арендатор кинотеатра "Киев" увеличит поступления от аренды в бюджет города в 45 раз

05:44 16.04.2019
В суд направлено дело против пенсионера-иностранца, 15 лет жившего по поддельному украинскому паспорту

В суд направлено дело против пенсионера-иностранца, 15 лет жившего по поддельному украинскому паспорту

01:33 16.04.2019
Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

01:26 16.04.2019
Савченко намерена "до упора" доказывать в суде свою невиновность, и нацелена на смену политического "старья" в Верховной Раде

Савченко намерена "до упора" доказывать в суде свою невиновность, и нацелена на смену политического "старья" в Верховной Раде

01:11 16.04.2019
Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

01:07 16.04.2019
Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

00:41 16.04.2019
Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

00:38 16.04.2019
Президент уволил первого замглавы СВР Семочко

Президент уволил первого замглавы СВР Семочко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в соборе Нотр-Дам ликвидирован

Пожар в Нотр-Даме локализован

Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

Президент уволил первого замглавы СВР Семочко

В ЮНЕСКО обещают помочь восстанавливать Собор Нотр-Дам де Пари

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в соборе Нотр-Дам ликвидирован

Пожар в Нотр-Даме локализован

Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

Интенсивность пожара в Нотр-Даме уменьшается, несущие конструкции не пострадали

В ЮНЕСКО обещают помочь восстанавливать Собор Нотр-Дам де Пари

Уже горит одна из башен Собора Парижской Богоматери

Пожарные не исключают, что в Соборе Парижской Богоматери сгорят все деревянные конструкции

Нищук: Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам

В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша, пострадавших нет

Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА