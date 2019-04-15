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22:57 15.04.2019

Пожарные не исключают, что в Соборе Парижской Богоматери сгорят все деревянные конструкции

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Французские пожарные не уверены, что смогут остановить распространение огня, охватившего Собор Парижской Богоматери, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

В пожарной службе пояснили, что не исключают, что в Соборе в итоге сгорят все деревянные конструкции.

Ранее пожарные предупреждали, что возгорание - сложное. В частности, это связано с тем, что горит очень сухая древесина, возраст которой - много веков.

Тем временем прокуратура Парижа в понедельник приступила к расследованию обстоятельств пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал BFM-TV.

Пожар в соборе начался в понедельник около 18:50 по местному времени. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе.

В результате мощного пожара в понедельник крыша собора полностью обрушилась.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #расследование #франция #пожар #прогноз
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