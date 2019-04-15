В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша, пострадавших нет

Крыша в Соборе Парижской Богоматери, охваченном пламенем, обрушилась, передают в понедельник западные СМИ.

Западные СМИ отмечают, что на видеозаписях можно отчетливо разглядеть, как рушится горящая крыша.

По данным пожарной службы, первая информация о возгорании появилась около 18:50 по местному времени.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

В то же время, как сообщают местные СМИ со ссылкой на данные французского МВД, сильный пожар, бушующий в понедельник в Соборе Парижской Богоматери, не привел к гибели или ранению людей.

В министерстве пояснили, что на данном этапе не получали данных о пострадавших или погибших.