Обрушился шпиль объятого пламенем Собора Парижской Богоматери

Шпиль Собора Парижской Богоматери, в котором ранее в понедельник вспыхнул пожар, обрушился, сообщает французская газета "Монд".

Точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе ранее сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере: "Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

"Мы (городские власти - ИФ) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности", - добавила она.

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.

Территория вокруг собора оцеплена.