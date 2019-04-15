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20:20 15.04.2019

Горит Собор Парижской Богоматери – СМИ

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В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. Также на крыше видны языки пламени.

По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Теги: #франция #собор #пожар
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