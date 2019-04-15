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18:15 15.04.2019

Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

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Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

В Одессе началась рабочая встреча представителей 6-го флота ВМС США с командованием ВМС Вооруженных сил Украины, главной целью которого является внедрение обменом опыта и достижениями в сфере кадрового обеспечения ВМС Украины.

"Во время встречи стороны обсудят вопрос путей развития, реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВС Украины за период с сентября 2017г по апрель 2019г", - сообщается на странице пресс-центра Генерального штаба ВСУ в соцсети Фейсбук в понедельник.

В частности, будут рассмотрены вопросы о мерах по содержанию военнослужащих на военной службе по контракту, средства и способы мотивации по прохождению службы, а также внедрение кадрового менеджмента, управления карьерой офицерского и старшинского состава ВМС ВС Украины.

"За последние два года у нас существенно изменились вопросы внедрения кадрового менеджмента в ВМС ВС Украины. Так, в прошлом году был создан кадровый центр ВМС. Его первоочередная задача - это управление и планирование карьерой военнослужащих, внедрение новейших технологий по созданию учета личного состава. Также развивается рекрутинговая система в Вооруженных силах Украины, и мы, соответственно, получили свое место в ней. У нас уже есть штатные инструкторы, которые работают в новосозданных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки личного состава, а также наработано много материалов по внедрению кадрового менеджмента. Кроме того, в настоящее время в ВМС проходит эксперимент по внедрению кадрового менеджмента по морским специальностям", - рассказал начальник управления персоналом - замначальника штаба ВМС Украины капитан 1 ранга Александр Шевченко.

По словам украинского офицера, все мероприятия, которые на данный момент внедряются, имеют эффективный результат, который показывают военные части ВМС, в том числе и те, которые привлекаются к ООС, и имеют хорошую укомплектованность.

"В течение рабочей встречи планируется выработать план действий на последующие годы, а также представить американским коллегам программу стратегического развития персонала ВМС ВС Украины "Военный моряк - 2035 - профессионализм и компетентность (ПИК)" и роль и место в ней персонала. А в результате - провести обсуждение и получить рекомендации по внедрению данной программы", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут проведены практические тренинги по обучению методам работы по поиску и мотивации кандидатов на военную службу по контракту.

К мероприятию привлечены около 48 военнослужащих, отобранных на должности штатных вербовщиков.

Теги: #всу #флот #вмс_сша #сша #вмс #украина #одесса
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