Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития рекомендовала воздержаться от апелляционного обжалования по делу об ограничении Россией транзита с Украины, рассчитывая на позитивное влияние решения по этому делу на другие споры, говорится в сообщении украинского ведомства в понедельник.

"… группа … осуществила подробный юридический анализ отчета группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) по делу DS 512 "Российская Федерация - меры по ограничению транзитного движения" и пришла к выводу о наличии в указанном отчете ряда существенных положений, положительных для торговых интересов Украины и всего международного сообщества", – отмечает МЭРТ.