"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Пасхальные и майские праздники

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда Киев-Львов на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года по результатам фейсбук-опроса.

"Львов остается наиболее востребованным направлением во время путешествий на Пасхальные и майские праздники. Это подтвердили результаты голосования, которое провела "Укрзализныця" на своей странице в Facebook. По результатам опроса "Укрзализныця" назначает два поезда: №755/756 и №211/212 сообщением Киев – Львов", - сообщается на сайте компании.

Всего в опросе "Укрзализныци" приняли участие 2162 респондента. Из них 320 - высказались за дополнительные поезда во Львов.

Почти на сотню меньше голосов отдано за назначение поездов в Ивано-Франковск.

Одесса, Ужгород, Харьков и Польша набрали от 100 до 200 голосов. Среди других направлений, которые предложили пользователи - Трускавец, Геническ, Черновцы, Новоалексеевка и пр.

"Полученные результаты, конечно, не могут считаться всеобъемлющими и репрезентативными и, скорее, отражают пожелания наших активных фолловеров в социальной сети. Однако эти данные обязательно будут приняты во внимание специалистами "Укрзализныци" при планировании следующих перевозок пассажиров, особенно во время пиковых путешествий по железной дороге", - отметили в компании.

Дополнительный поезд "Интерсити" №755/756 Киев-Львов отправится из Львова 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 05:50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 00:15, прибудет во Львов на следующий день в 5:47. На станции Коростень будет сделана остановка.

Поезд №211/212 Киев-Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22:14. Обратно отправление назначено 27 апреля в 1:28, прибытие в Киев на следующий день в 09:14. Поезд сделает остановку на станции Шепетовка.

"Укрзализныця" уже начала открывать продажу билетов на указанные поезда. Их можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Всего на Пасхальные и майские праздники "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 5 круглогодичным поездам.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.